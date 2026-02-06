La firma Newsan-Siam, uno de los grupos industriales más grandes del país en la fabricación y comercialización de electrodomésticos, despidió a 45 trabajadores y suspendió a otros 70 en sus plantas ubicadas en Monte Chingolo, partido de Lanús, y Avellaneda, en un momento de fuerte tensión laboral que se suma a un contexto más amplio de dificultades en el sector industrial argentino.

Desde Newsan, según las versiones oficiales, la decisión se justificó en una baja de ventas y una caída en la demanda, aunque los trabajadores rechazaron ese argumento y acusaron a la empresa de utilizar la situación para adelantar un ajuste de personal en medio del debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La medida afectó en particular a unos 30 operarios de la planta de Monte Chingolo y 15 de la fábrica de Avellaneda, donde este lunes la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) llegó a un acuerdo con la empresa para intentar preservar los puestos de trabajo durante febrero.

Según denunciaron empleados y representantes gremiales, muchos de los ceses se hicieron bajo la figura de finalización de contratos a plazo fijo, una modalidad que los trabajadores calificaron como “despidos encubiertos” porque afectó a personas con más de un año de antigüedad que, de acuerdo a la normativa laboral, deberían haber pasado a planta permanente.

El ajuste en Newsan ocurre en un contexto profundas dificultades en el sector industrial con caída de la producción, bajas en el consumo interno y una incesante oleada importadora.

Se trata del grupo empresarial argentino dedicado principalmente a la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos electrónicos de consumo y electrodomésticos.