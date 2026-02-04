Con algunos amistosos que realiza en medio de la pretemporada, con refuerzos que el DT busca ensamblar en el conjunto, Claypole se prepara para enfrentar a Tigre el martes 17 de febrero de 2026 en el marco de la Copa Argentina, en el estadio de Morón como sede probable para este duelo de 32avos de final en una competencia que al tambero le trae buenos recuerdos. Este partido, que será el primero de la temporada 2026, enfrenta al «Matador» de Primera División contra el «Tambero» del ascenso en un cruce clave de eliminación directa que mantiene ilusionados a los hinchas del equipo de Almirante Brown.

Con Alejo Klipauta, Tomás Buján y Joaquín Cabrera como refuerzos y sin el arquero Tomás Tello, sin Santiago Galván y sin el delantero Matías Coselli, el DT Roque Drago prepara el partido contra Tigre y también para el debut en la zona B de la Primera C del fútbol argentino, donde enfrentará a Cañuelas, cuatro días después del partido ante Tigre.

El DT de Claypole ajusta el funcionamiento de su equipo con dos amistosos (ante Flandria y ante la reserva de Quilmes) y continúa la puesta a punto de cara a lo que será el debut en la Primera C 2026, donde visitará a Cañuelas en el estadio Jorge Alfredo Arín, por la Zona B de la Primera C.