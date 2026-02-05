«A la casa de Pelusa Salaberry la recuperamos entre todos», decía el aviso con que una vecina de Claypole empezó a convocar a vecinos y comerciantes que quisieran sumarse a una acción conjunta para sacar de la casa a usurpadores que se habían apropiado del inmueble ubicado en la calle Rucci al 1300 de esa ciudad de Almirante Brown.

«Esto no es solo un problema del dueño. Esto pone en riesgo la seguridad de todos», dijeron los vecinos del barrio que se metieron en la casa y sacaron a los empujones a los ocupantes ilegales del domicilio ubicado al lado del supermercado El Delfín de Claypole.

Mientras esto ocurría, otro grupo de vecinos corrió a empujones el automóvil de uno de los ocupas, que terminó siendo retirado de la escena por la policía.