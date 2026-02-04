El Municipio ofrece también durante febrero las opciones para adquirir productos de calidad a precios accesibles. Para febrero están previstas las siguientes alternativas:

El Mercado de Cercanía Brown Ahorra llega los martes 10 y 24 de febrero a la Estación de Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) de 9 a 14 horas. Los miércoles 4, 11, 18 y 25 la propuesta se trasladará a la Estación de Claypole (Av. 17 de Octubre y Nazca). Y hará lo propio los viernes 6,13, 20 y 27 de febrero también en el horario de 9 a 14. Dicho mercado ofrecerá frutas, verduras, pescadería y productos de almacén.

También los viernes de febrero de 9.30 a 14 horas, productores de Glew ofrecerán verduras agroecológicas y frutas de estación en el Mercado Multiplicar del Instituto Municipal de Economía Social (IMES) ubicado en la calle Cruz del Sur N° 1271 esquina Uruguay en Burzaco. En el lugar se ofrecerá un 40 por ciento de descuento en las compras utilizando cuenta DNI.

Los Mercados bonaerenses llegan los martes y viernes de 8 a 14 a la Estación Longchamps (Lado Este). Allí los vecinos podrán comprar productos locales, frutas y verduras, de almacén y dietética. En tanto la Feria de Productores Rurales arribará a la Granja Educativa Municipal (Juan B. Justo N° 1000, Ministro Rivadavia) el sábado 21 y domingo 22 de 12 a 21 horas (Edición nocturna). Y el sábado 28, de 10 a 17. La propuesta llegará también a la Plaza Cerretti de Adrogué (Diagonal Toll y Cerretti) el viernes 27 de 10 a 14. Se venderán frutas, verduras, fiambres y embutidos, bazar, artesanías, mieles, huevos, panificados y plantas y plantines.

Una propuesta que arribará el próximo fin de semana a la Plaza Luján de José Mármol y que visitará también durante el mes de febrero el circuito de la estación de Longchamps, el Polideportivo de Rafael Calzada y la Plaza Manuel Belgrano de la localidad de Burzaco.