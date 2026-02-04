Como cada año, el Municipio de Almirante Brown informó que a partir del 2 de febrero comenzará la inscripción al Plan FiNes 2026, una política educativa destinada a personas mayores de 18 años que deseen finalizar sus estudios secundarios.

El programa permite cursar el trayecto educativo con títulos oficiales, de manera totalmente gratuita, y cuenta con una amplia oferta de sedes y horarios distribuidos en todo el distrito, con el objetivo de facilitar el acceso a la educación y acompañar las trayectorias educativas de los vecinos.

Las personas interesadas pueden acercarse a los distintos puntos de inscripción y asesoramiento, donde recibirán información sobre sedes, horarios y modalidades de cursada.

En la Casa de la Cultura, ubicada en Esteban Adrogué 1224 (4º piso) la atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 16. En la Jefatura Distrital, en Quintana 650 de Burzaco, la atención es de lunes a viernes, de 9 a 17. Además, en el CENS Nº 452, en Alem 680 de Glew, la inscripción se lleva adelante de lunes a viernes de 18.30 a 21.30 horas.

Para más información desde la Comuna browniana pusieron a disposición el teléfono 11-6642-8399 y el email coordinacioniepbrown@gmail.com