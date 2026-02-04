Mientras el gas natural presentará una suba significativamente mayor al índice de inflación, con un ajuste del 16,86%, de acuerdo con los cuadros tarifarios las boletas de Edesur y Edenor tendrán un aumento promedio de 3,59%, un número que también se ubica por encima de la inflación, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que vuelven a tensionar el debate sobre su impacto en el índice de precios y en el gasto de los hogares.

Según el Gobierno, se avanza en la unificación del costo fijo anual del gas en boca de pozo, con el objetivo de eliminar la estacionalidad que generaba diferencias marcadas entre las tarifas de verano e invierno. Este esquema apunta a dar previsibilidad a los ingresos del sector, aunque implica un impacto inmediato en las facturas. Algo similar a la idea de «tarifa plana» implementada durante el macrismo (2015-2019).

En paralelo, comenzó a implementarse un nuevo esquema de subsidios, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), orientado a hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). El resto de los usuarios enfrenta una menor cobertura estatal.

El aumento tarifario coincide con una polémica metodológica vinculada a la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un escenario marcado por la postergación del cambio de metodología del INDEC y la salida de su titular, Marco Lavagna.

Según la consultora PxQ, la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) otorga un mayor peso a las tarifas dentro del IPC. Bajo ese esquema, el impacto de los aumentos energéticos sería de 0,88 puntos porcentuales en la inflación, frente a los 0,5 puntos que arroja la metodología actualmente vigente.

En paralelo a los aumentos tarifarios, se registró una reducción del gasto en subsidios energéticos. Durante 2025, estos cayeron un 36% interanual, con un total de US$ 3.999 millones. La baja se explica principalmente por una menor transferencia de fondos al sistema de generación eléctrica, en línea con la estrategia oficial de recorte del gasto público y reordenamiento del esquema de subsidios.