El Municipio de Lomas de Zamora celebrará los carnavales con las actuaciones de La Delio Valdez y Agárrate Catalina, dos referentes de la música popular. El evento será el lunes 16 de febrero desde las 18 en la Plaza Grigera, ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen al 8700, en Lomas de Zamora. La propuesta combina espectáculos musicales de primer nivel, actividades para toda la familia y una iniciativa solidaria destinada a acompañar el inicio del ciclo lectivo 2026.

El festival se enmarca en una propuesta impulsada por el Municipio de Lomas de Zamora con el objetivo de promover espacios culturales gratuitos, fortalecer el encuentro comunitario y revalorizar las celebraciones populares en el espacio público. La programación se completa con los shows de La Plena del Sur, Guariló y un DJ en vivo, en una grilla pensada para extender la jornada durante toda la tarde y la noche.

Además de la oferta artística, el Carnaval en Comunidad tendrá un fuerte componente solidario. Durante la jornada se recibirán donaciones de útiles escolares en el marco de la campaña Compartir Lomas, que destinará los elementos recolectados a chicos y chicas lomenses para el inicio del próximo ciclo lectivo.

Desde la organización invitaron a las familias a acercarse con reposeras, mate y disfraces, y a sumarse con cuadernos, lápices, mochilas u otros útiles nuevos o en buen estado. La actividad es libre y gratuita y se suspende únicamente en caso de condiciones climáticas adversas.

Con una propuesta que articula cultura, comunidad y solidaridad, Lomas de Zamora se prepara para vivir una nueva edición del carnaval como espacio de encuentro y celebración colectiva.