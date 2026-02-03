Tras una exitosa convocatoria el pasado fin de semana, el programa «Cine de Verano» continúa con sus actividades en el Parque Saludable Ramón Carrillo. En esta oportunidad, el ciclo presentará la emblemática película argentina «Nueve Reinas».

La jornada se llevará a cabo el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 20, en el predio municipal ubicado en la intersección de las calles Erezcano y Pdte. Perón, punto de encuentro estratégico entre las localidades de Burzaco, Rafael Calzada y Adrogué.

El evento se produce luego de una reciente edición dedicada al público infantil y familiar, donde se proyectaron cortometrajes destacados como “Fiesta de Entre Ríos”, “El niño y la noche”, “Ailin en la luna” e “Invasión”, entre otros títulos que promueven la cultura local y la inclusión.

Sobre la obra «Nueve Reinas» (2000), dirigida por Fabián Bielinsky y protagonizada por Ricardo Darín y Gastón Pauls, es considerada una pieza fundamental del cine nacional. El film narra la historia de dos estafadores que se ven involucrados en una compleja trama de engaños vinculada a una colección de estampillas de alto valor. Su proyección al aire libre busca acercar clásicos del cine nacional a los vecinos en un entorno seguro y gratuito.

Detalles del evento:

Fecha: 7 de febrero de 2026.

7 de febrero de 2026. Hora: 20:00 h.

20:00 h. Lugar: Erezcano y Pdte. Perón, Almirante Brown.

Erezcano y Pdte. Perón, Almirante Brown. Entrada: Libre y gratuita.

Se recomienda a los asistentes concurrir con antelación para asegurar su ubicación.