El Municipio de Almirante Brown presentó el calendario oficial de los festejos de carnaval que se llevarán a cabo durante el mes de febrero en distintas localidades del distrito.

El ciclo de celebraciones, que contará con la participación de murgas, comparsas y agrupaciones locales, comenzará el domingo 8 de febrero en Rafael Calzada y se extenderá hasta el domingo 22 del mismo mes, con cierres programados en diversas plazas y espacios públicos.

El ciclo de celebraciones comenzará el domingo 8 de febrero a las 18 en la localidad de Rafael Calzada, específicamente en el cruce de Güemes y República Argentina, con la actuación de Pacha Moma, Murga Gambeteando el empedrado, La Redonda, Murga Zarabanda Arrabalera y La Plena Del Sur.

La actividad continuará el sábado 14 de febrero a las 19 en la Plaza San Cayetano de Burzaco, donde se presentarán Mística Murguera, Sol Naciente El Trébol, Los Elegantes de San José y Los Fabulosos del Sur. Al día siguiente, el domingo 15 de febrero, los festejos se trasladarán a San José, en la intersección de Salta y 30 de Septiembre, con la participación de Los Elegantes de San José, Los Reyes del Alboroto, La Nueva Generación y Los Herederos de José Mármol.

Para el inicio de la semana siguiente, el lunes 16 de febrero, la jornada tendrá lugar en el Parque Argentino de Don Orione, contando con las agrupaciones Los Gigantes del Rayo, Los Herederos de José Mármol, La Esmeralda y Reciclhao. Seguidamente, el martes 17 de febrero, el evento se desplazará a Glew, sobre la calle Vicente López, con los desfiles de Los Monchos Murgueros, Los Herederos de la Noche, GRES Sacode o Caracao y GRES Alegría de Zona Sur.

El último fin de semana del mes iniciará el sábado 21 de febrero en Malvinas Argentinas, en el sector de Guatambú y Retiro, donde actuarán Los Ángeles de la Noche, La Nueva Generación, GRES Amor Do Samba y Los Dementes de la Loma. Finalmente, el programa concluirá el domingo 22 de febrero en la Plaza Eva Perón de Ministro Rivadavia, con las presentaciones de Murga La Reciclada, Comparsa Murga Al Borde, La Esmeralda y el Centro Murga Los Dementes de la Loma.

Desde la organización informaron que el objetivo de estas jornadas es descentralizar los festejos y permitir el acceso de los vecinos de las diferentes localidades a las expresiones culturales de las murgas y comparsas del distrito. Todas las actividades comenzarán, salvo la jornada inicial, a las 19:00 hs y contarán con el apoyo de las fuerzas de seguridad y servicios de salud municipales.