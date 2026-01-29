La joven argentina que estaba desaparecida en la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos fue hallada muerta a más de una semana del inicio de su búsqueda.

Narela Micaela Barreto había sido vista por última vez el miércoles 21 de enero, día en el que dejó de responder los mensajes y llamados, por lo que se radicó la denuncia correspondiente.

Al no haber novedades, los familiares comenzaron con la circulación del caso en las redes sociales y a pocas horas de la viralización, los familiares confirmaron al medio TN que la joven fue hallada muerta.

Por el momento se desconocen los pormenores de la investigación respecto a si se trató de un crimen o muerte natural.IP

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, las redes sociales de los familiares de la argentina fueron cerradas.

Barreto era oriunda de la localidad bonaerense de Banfield, partido de Lomas de Zamora, y se había mudado al país norteamericano hace dos años donde actualmente trabajaba como camarera.