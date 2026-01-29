Lo que comenzó como una inspección de rutina por denuncia por olores nauseabundos terminó en un operativo policial en la intersección de las calles San Martín y San Luis, en la localidad de Rafael Calzada que culminó con la clausura y allanamiento del local comercial perteneciente a la cadena conocida como «La estancia» o «El ave Fenix». en el cual funcionaría un desarmadero de autos.

De acuerdo a testimonios de vecinos de la zona, la situación era insostenible desde hacía meses. En diálogo con Brown On Line, una vecina del barrio detalló lo sucedido: «Vinieron hacer un allanamiento. Sacaron mucha carne en mal estado, llena de gusanos, y descubrieron que había un desarmadero de autos adentro. Los vecinos veníamos reclamando porque el olor ya era insoportable».

Además, la mujer aportó datos sobre los movimientos sospechosos en el local, que aparentemente operaba fuera de toda regla: «Vinieron 20 días antes de las fiestas, bajaron mercadería, se fueron y no aparecieron más. Estaban robando luz y el lugar estaba prácticamente abandonado desde el año pasado».

Además del peligro sanitario por la carne podrida, los vecinos denuncia que habría una conexión del lugar con el robo de automotores en la zona sur del Conurbano.