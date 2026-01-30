Un informe reciente de la consultora Trends reveló que el 40% de los argentinos no llega a fin de mes, mientras que otro 32% asegura hacerlo con dificultades. Apenas una minoría logra atravesar el mes sin sobresaltos financieros.

Los datos muestran una sociedad ajustada ante la caída de ingresos, con amplios sectores que priorizan lo esencial y resignan consumos. Pese a ese contexto, el informe marca que la percepción social no se agota en el malestar económico.

Sin embargo, la crisis de ingresos no se traduce linealmente en castigo electoral. El estudio proyecta un escenario de segunda vuelta para 2027 donde Javier Milei obtendría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien alcanzaría el 35%.

El informe destaca que la «esperanza» sigue siendo el sentimiento predominante (45%) frente al futuro, superando a la tristeza (16%) y el enojo (14%). Esta expectativa positiva se correlaciona con la imagen del Presidente, quien mantiene un 50% de valoración favorable, siendo el único dirigente nacional con saldo positivo en un contexto donde el 51% de la sociedad avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

