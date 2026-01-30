La localidad de Longchamps se prepara para recibir una nueva edición del Corredor Gastronómico y Cultural, una propuesta al aire libre diseñada para disfrutar de la temporada de verano en comunidad. El evento tendrá lugar este sábado 31 de enero, a partir de las 20:00 hs.

El punto de encuentro será la intersección de las calles Ovidio Lagos y Manuel Belgrano, a escasos metros de la estación ferroviaria de la localidad. Según informaron los organizadores, la entrada será libre y gratuita para todos los asistentes.

Quienes se acerquen al corredor encontrarán un sector dedicado exclusivamente a la gastronomía y coctelería, con diversas alternativas para todos los gustos.

En cuanto a la agenda cultural, la jornada contará con espectáculos musicales en vivo que amenizarán la velada. En esta oportunidad, se presentarán sobre el escenario Male Ausqui y La banda folclórica «La Doña Leo».

La iniciativa impulsada por el municipio busca fomentar el uso de los espacios públicos y brindar un impulso al sector comercial y cultural.