El Municipio de Almirante Brown profundiza las tareas de limpieza y avanza con la recuperación y transformación de espacios públicos utilizados como basurales en las diversas localidades. Asimismo, instó a los vecinos a potenciar el cuidado del entorno y avanza con una campaña de promoción ambiental.

En ese marco se realizaron diferentes trabajos para erradicar el microbasural ubicado en la intersección de las calles Sánchez y La Tijereta en San José, que incluyeron el motonivelado del suelo y embellecimiento, y además se procedió al consolidado de las arterias. Es un anhelo de los vecinos convertir este lugar en un sitio de encuentro y esparcimiento.

En esta localidad, el Municipio logró también transformar el espacio ubicado en Amenedo y Cardenal.

En cada uno de los espacios recuperados además de la limpieza y las tareas de embellecimiento se procede a la colocación de cartelería afín donde se alerta respecto de la prohibición de arrojar basura en lugares no permitidos.

También los trabajos se extendieron a otros puntos donde había basura, tales como, los ubicados en Av. Lacaze y Cala y Charcas y Violeta en San Francisco Solano; O´Connor y Supparo en el barrio Don Orione; Salaberry e Irupe y en República y Alem en la localidad de Claypole; y en San Urbano y Craig en Glew y Roger y Cattaneo en el límite de Glew y Longchamps.

Además, se avanza en la recuperación de puntos de arrojo en otros sectores del distrito. Entre ellos, en los espacios ubicados en la intersección de las calles Lacamera y Prieto y Cordiviola y Morel en la localidad de Burzaco.

Por otro lado, el Municipio advirtió sobre los problemas que puede ocasionar la conformación de estos basurales no solo en la salud sino en el impacto a nuestro ambiente e instó a los vecinos a tomar conciencia sobre la importancia de evitarlos.

En ese marco, los vecinos podrán participar de charlas de promoción ambiental durante las jornadas de recuperación de los espacios para fomentar el reciclado y evitar estos focos de contaminación. En tanto pueden denunciar la situación a los teléfonos 0800-222-7696 (reclamos) o bien por WhatsApp al 11 7009-7514.