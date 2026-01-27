Este lunes, una imagen impactante captó la atención de los transeúntes en pleno centro comercial de Lomas de Zamora. Una fila de joven de más de dos cuadras. Se trataba de una convocatoria laboral para el nuevo local de la firma Havanna, ubicado en la intersección de Mitre y España, en el corazón de Las Lomitas.

A pesar de las altas temperaturas que azotaron la jornada, los aspirantes comenzaron a concentrarse temprano. La fila se originó sobre la calle España, extendiéndose desde Mitre hasta Colombres, y con el correr de los minutos continuó creciendo por Colombres hasta alcanzar la avenida Meeks. En total, más de 200 metros de jóvenes aguardaron pacientemente su turno, cubriéndose del sol como podían, con el único objetivo de dejar su currículum y aspirar a un puesto de trabajo.

La masividad de la convocatoria sorprendió incluso a los comerciantes de la zona. Más allá de la apertura de un nuevo local gastronómico, la escena puso de manifiesto la fuerte necesidad laboral que atraviesa el sector juvenil en el contexto de la crisis actual. Lo que para muchos fue una simple fila, para los cientos de jóvenes presentes representó la esperanza de obtener un ingreso estable en un escenario económico difícil.