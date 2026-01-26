Una comerciante de la localidad de Lomas de Zamora denunció que un hombre prendió fuego su almacén intencionalmente. El fuego ocasionó graves pérdidas materiales y derivó en la detención del agresor tras revisarse las cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió el sábado 10 de enero, cerca de las 23.45, en la calle Eloy Alfaro, casi esquina Gabriela Mistral. Julieta, la dueña del comercio, vive en la torre 3 del barrio Odisa y tiene junto a su vivienda un garaje que funciona como almacén, emprendimiento que había abierto junto a su hermana y su madre.

De acuerdo a lo que informó el portal Detrás de La Noticia, la propietaria del local explicó que el agresor es otro comerciante de la zona que tenía un conflicto con ella porque la acusaba de, presuntamente, “sacarle clientes”.

Las cámaras de seguridad de la zona lograron captar el terrible momento, lo que agilizó identificar al agresor. Según muestran las imágenes, el hombre roció el comercio con nafta y prendió fuego un papel para tirarlo hacia el combustible.

Los vecinos fueron quienes advirtieron el incendio y dieron aviso a los bomberos, que lograron contener la situación. Si bien no hubo heridos, las pérdidas materiales fueron grandes.

El fuego consumió por completo el almacén, afectando mercadería, electrodomésticos, muebles e incluso la misma construcción. Las llamas estuvieron a nada de propagarse hacia la casa en la que vive la dueña, porque ambos espacios están conectados en la misma propiedad.

El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, Mientras tanto, continúan las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.