El Municipio de Almirante Brown lanza los Cursos de Formación para el Trabajo 2026, una propuesta de capacitación gratuita destinada a vecinos y vecinas del distrito que buscan fortalecer sus oportunidades de inserción laboral.

La preinscripción comienza el 2 de febrero y se organiza según sus sedes a través de un link online que se habilitará durante esa jornada, mientras que el inicio de clases está previsto para el 2 de marzo. Todos los cursos son presenciales, disponen de cupos limitados y tienen una duración de cuatro meses.

La propuesta incluye cursos vinculados a herramientas digitales, tecnología, oficios y formación productiva, pensados para potenciar la búsqueda de empleo. Podrán preinscribirse vecinos y vecinas que vivan en Almirante Brown, sean mayores de 18 años y se encuentren en búsqueda laboral.

Las capacitaciones se dictan de manera presencial y se desarrollan en tres sedes municipales: el Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP), ubicado en Junín esquina Tomás Guido, Burzaco; el Centro de Formación para el Trabajo (CFPT), en avenida San Martín N° 3752, Rafael Calzada; y el Centro de Formación en Panificados y Gastronomía, situado en Juan B. Justo al 900, Ministro Rivadavia.

“Invitamos a los vecinos de Almirante Brown a que se inscriban en los nuevos cursos de formación para el trabajo, los cuales brindan herramientas actuales y fundamentales para mejorar las posibilidades de inserción laboral”, destacó Mariano Cascallares.

A continuación se detalla la oferta de cursos de cada sede:

• Centro de Formación e Innovación Productiva (CEFIP) de Burzaco

En este importante espacio browniano se dictarán los cursos de Comercialización digital (miércoles de 13 a 15), Herramientas digitales de administración (jueves de 14 a 16), Inteligencia artificial y programación (martes de 10 a 12), Programación Python para Big Data (martes de 13 a 15), Base de datos para desarrollo web (jueves de 10 a 12), Excel y planillas de cálculo avanzado (miércoles de 10 a 12), Taller de informática básica (lunes de 14 a 16) y Marketing digital (miércoles de 10 a 12).

También se ofrecerán Inglés comercial (martes y jueves de 9 a 12), Electricidad domiciliaria (martes de 11 a 13), Soldador (viernes de 11 a 13), Reparación e instalación de aire acondicionado (viernes de 9 a 11), Mantenimiento de edificios (lunes, martes y miércoles de 8 a 12) y Seguridad e higiene (lunes, miércoles y viernes de 9 a 12).

• Centro de Formación para el Trabajo (CFPT) de Rafael Calzada

En el CFPT se dictará Carpintería básica en tres turnos (lunes de 11 a 13, lunes de 13 a 15 y jueves de 12 a 14) y Carpintería avanzada (lunes de 9 a 11 y jueves de 16 a 18). Además, se brindará el curso de Fabricación de muebles – taller práctico (jueves de 14 a 16), exclusivo para estudiantes que hayan finalizado los niveles básico y avanzado.

En el área de herrería, se ofrecerá Herrería básica (martes de 10 a 12, martes de 12 a 14, miércoles de 10 a 12 y miércoles de 12 a 14) y Herrería avanzada (martes de 14 a 16 y miércoles de 14 a 16), para lo cual es necesario contar con saberes previos de soldadura, manejo de herramientas y el curso completo de herrería inicial.

En electricidad, se dictará Electricidad básica domiciliaria (martes de 10 a 12, miércoles de 16 a 18 y jueves de 16 a 18), Electricidad avanzada industrial (lunes de 16 a 18 y martes de 16 a 18) y Electricidad industrial-taller práctico (viernes de 16 a 18), exclusivo para quienes hayan completado los niveles básico y avanzado.

Dentro del área textil e indumentaria, se brindarán Confección textil básica (lunes de 11 a 12 y de 13:30 a 14:30), Confección textil avanzada (lunes de 9 a 11), Diseño y producción de indumentaria (viernes de 10 a 12), Moldería y confección parte superior (viernes de 12 a 14), Moldería y confección parte inferior (jueves de 10 a 12) y Patronista y confeccionista de ropa de bebé (martes y miércoles de 13 a 16:30).

Asimismo, se dictarán los cursos de Jardinería y paisajismo (jueves de 14 a 16), Aromáticas y medicinales (martes de 15:30 a 17:30), Gestión de espacios verdes y urbanos (miércoles de 10 a 12), Huerta urbana agroecológica (martes de 13:30 a 15:30), Serigrafía básica (viernes de 10 a 12) y Serigrafía avanzada (viernes de 12 a 14).

• Centro de Formación en Panificados y Gastronomía de Ministro Rivadavia

Finalmente, en el Centro de Formación en Panificados y Gastronomía se dictarán los cursos de Pizzero (lunes de 8 a 12, con una duración de 4 meses), Facturas (viernes de 8 a 12), Panadero en dos modalidades según carga horaria (martes y miércoles de 8 a 12, y lunes, martes y miércoles de 13 a 17) y Cremonas (jueves de 8 a 12).

Para asesoramiento, dudas y consultas se encuentra el mail formacionparaeltrabajobrown@gmail.com