El fallecimiento de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020 impulsó una serie de homenajes en todo el país. En Lomas de Zamora, el epicentro de estos reconocimientos fue Villa Fiorito, donde los vecinos solicitaron que la calle Azamor, lugar donde se encuentra la casa natal del futbolista, fuera rebautizada. Tras la aprobación oficial, Sandra Flugistaler se convirtió en la primera vecina de Lomas de Zamora en actualizar su Documento Nacional de Identidad (DNI) con la nueva denominación de la arteria donde reside: Calle Diego Armando Maradona.

El cambio no fue casualidad. Tras la partida del «Diez», los vecinos impulsaron con fuerza que la emblemática calle Azamor, donde se encuentra la casa natal de la familia Maradona, fuera rebautizada. El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora escuchó el pedido y oficializó que la traza se convierta en la primera calle del país en llevar su nombre completo. Sandra explicó: «Fue una idea que surgió porque Diego brilló en el fútbol nacional y también internacional. ¿Y cómo no va a tener Diego una calle con su nombre? Y sobre todo, en especial, la calle de su casa».

La actualización del nombre de la calle ya impactó en los sistemas de geolocalización y servicios públicos. Este hecho fue lo que impulsó a los residentes a iniciar los trámites de renovación de identidad para que sus domicilios coincidan con la nueva cartografía oficial. «Pasó un tiempo y me subí a un Uber; el GPS del auto dice «doble a la derecha en la calle Diego Armando Maradona» y dije «ya está, ya figura». Entonces es la hora de hacerme el DNI y soy la primera persona en tener el DNI. Estoy feliz porque Diego es argentino, somos argentinos y es una pasión. Muy feliz y contenta», señaló la vecina.

Este hito no es solo un trámite administrativo, para los habitantes de Fiorito que el documento de identidad ahora tenga la marca de su máximo referente es el homenaje definitivo para el hombre que puso al humilde rincón del Conurbano en el mapa mundial.