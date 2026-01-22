El Municipio de Almirante Brown continúa con las jornadas de control poblacional de animales de compañía. Este viernes 30 de enero, el equipo del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis se trasladará al Barrio Santa Rosa para realizar una jornada de castraciones gratuitas de perros y gatos. El operativo se llevará a cabo en el Centro Comunitario Municipal de Glew, ubicado en la calle Garibaldi 220.

Requisitos obligatorios para la cirugía

Para garantizar la seguridad de los animales y el éxito de la intervención, los vecinos deberán cumplir con las siguientes pautas:

Ayuno: El animal debe tener 12 horas de ayuno total (tanto de sólidos como de líquidos). Traslado seguro: Los gatos deben ser llevados obligatoriamente dentro de una bolsa de red (tipo cebollera). Post-operatorio: Es necesario traer una manta por cada animal para cubrirlo tras la cirugía. Casos especiales: Se aclaró que las hembras preñadas o en celo también pueden ser castradas.