El Municipio de Almirante Brown informó que el próximo sábado 17 de enero los vecinos podrán disfrutar en familia de una función especial de Cine de Verano con el Festival de Cortometrajes para Infancias que se realizará en el Parque Saludable Ramón Carrillo ubicado justo en el límite tripartito de Adrogué, Burzaco y Rafael Calzada. Con entrada libre y gratuita, la propuesta al aire libre tendrá lugar en el espacio público ubicado en la intersección de las calles Erezcano y Centenario de Mayo este sábado a partir de las 20 horas.

La jornada incluye la proyección de cortos de Argentina, Brasil, México y Bolivia, seleccionados en la XI Edición del Festival de Cine Independiente de Claypole, que invitan a reflexionar, imaginar y emocionarse.

Una propuesta cultural a través de la cual los vecinos podrán recrearse en vacaciones, al aire libre, cerca de sus casas y gratis.

Cabe señalar que se proyectarán los siguientes cortos:” Tinku” (Bolivia): Un eclipse da inicio a un ritual ancestral, donde dos pueblos divididos por una herida en la tierra se reúnen para poner a prueba la fuerza y el valor. Dirigida y producida por Román Nina Nina.

“Dolores” (México): Una niña de 7 años, huye de un demonio de fuego y accidentalmente cae en una tumba y se encuentra con calaveras hechas de hojas de maíz y un armadillo que intentará ayudarla. Dirigida por Cecilia Andalón Delgadillo.

“La Isla de la Basura” (Argentina): Cuenta la historia de un hombre que se encuentra en el mar con una gran isla de basura llena plásticos. Un corto, dirigido por Carolina Feity, que invita a reflexionar sobre el impacto ambiental y el cuidado del planeta.

“Pioinc” (Brasil): Narra las aventuras entre un cerdito solitario y un pequeño pájaro perdido. Dirección de Alex Ribondi y Ricardo Makoto. Y finalmente “Tsuru” (Brasil): Es un viaje poético sobre la transformación y el despertar, dirigido por Pedro Anias.