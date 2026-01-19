El folklore bonaerense alcanzó una distinción histórica durante la última jornada del Festival Nacional del Malambo en Laborde, Córdoba. Matías Gallardo, reconocido vecino de la localidad de Claypole, fue consagrado como el nuevo Campeón Nacional tras una destacada actuación que lo posicionó en la cumbre de la disciplina. En una competencia de altísimo nivel técnico, el representante de la provincia de Buenos Aires logró imponerse en una definición ajustada frente al santiagueño Nicolás Ferreyra, según el criterio final del jurado. La ceremonia también distinguió a la santafesina Lucía Cesari, quien fue elegida como Paisana Nacional.

Este logro representa la culminación de un extenso proceso de preparación, entrega y estudio del folklore bonaerense. Desde el Instituto de las Culturas de Almirante Brown celebraron el triunfo de Gallardo como un ejemplo de perseverancia, destacando el esfuerzo realizado para llevar la identidad del distrito a lo más alto del podio nacional. La noticia fue recibida con orgullo por la comunidad local, que ve en este título el fruto de años de formación dedicados a mantener viva la tradición del malambo.

Sin embargo, la actividad cultural para Almirante Brown no se agota en este campeonato. La atención se traslada ahora a la 54ª edición del Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, donde una numerosa delegación del distrito busca cumplir el sueño de llegar al escenario Atahualpa Yupanqui. Mientras localidades vecinas como Lomas de Zamora o Avellaneda no cuentan con representantes en esta edición, los artistas de Brown se preparan para presentarse en la séptima ronda de competencia, programada para los días 15 y 16 de enero.

El cronograma del certamen establece que los clasificados pasarán a las rondas finales que se desarrollarán el 17 y 18 de enero. La expectativa es máxima, ya que los ganadores tendrán la oportunidad de formar parte de la noche de gala el lunes 19, donde se presentarán ante el público de forma gratuita días antes del inicio oficial del Festival Nacional de Folklore. De este modo, Almirante Brown se consolida como un polo cultural de relevancia, con sus artistas marcando la huella de la provincia en los escenarios más importantes del país.

Tras conocerse el veredicto del jurado en Laborde, las autoridades del Instituto de las Culturas de Almirante Brown expresaron su satisfacción por el desempeño del bailarín local. «Para nuestro distrito, este es un día histórico que trasciende lo artístico; es la reivindicación de nuestra cultura y el premio a un vecino que, con orgullo y pasión, mantiene viva la llama de nuestra tradición», señalaron desde el organismo. Asimismo, enfatizaron que el título de Matías Gallardo es el resultado directo de una trayectoria marcada por la disciplina, reflejando años de entrega y estudio para elevar el folklore bonaerense al máximo nivel competitivo.