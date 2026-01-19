En el marco de las políticas de salud pública y bienestar animal que lleva adelante la gestión local, el Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis de Almirante Brown ha confirmado la instalación de un nuevo punto fijo de atención en la localidad de San José. El operativo tendrá lugar en las instalaciones de la Iglesia Rey Jesús, ubicada en la calle El Cardenal 830, donde un equipo de profesionales brindará servicios integrales de lunes a jueves en el horario de 8:00 a 12:00 hs, extendiéndose desde el 19 hasta el 30 de enero.

La propuesta busca acercar a la comunidad herramientas fundamentales para la tenencia responsable, ofreciendo de manera gratuita servicios de castración para perros y gatos, vacunación antirrábica y consultas veterinarias generales. Asimismo, el equipo técnico estará disponible para realizar el retiro de puntos de intervenciones previas y llevar a cabo la observación de perros mordedores, una tarea clave para el control de la rabia en el distrito. Los organizadores invitan a todos los vecinos a aprovechar este periodo para dedicarle tiempo a sus animales y garantizarles una mejor calidad de vida.

En cuanto a la logística de las castraciones, se ha informado que el registro de los turnos se realizará por estricto orden de llegada a partir de las 7:30 hs, siendo requisito indispensable la presencia del animal en ese momento. Para poder ser intervenidos, los animales deberán cumplir rigurosamente con 12 horas de ayuno previo y sus dueños deberán llevar una manta para el proceso de recuperación. Además, se solicita que los gatos sean transportados de manera segura dentro de una bolsa de red para facilitar su manejo por parte de los especialistas.