Unas pocas horas antes de Nochebuena, un hombre abandonó un perro en Lomas de Zamora. El hecho fue registrado por las cámaras de seguridad y genero el repudio de los vecinos de la localidad.

El video fue compartido por una vecina en el grupo de Facebook «Perros Perdidos Argentina» y, aunque no se puede identificar la patente, se observa que un automovilista frenó en la intersección de Juan A. Garona y Baldomero Fernández Moren, descendió del vehículo, bajó al can, y luego se fue del lugar.

«El 24 de diciembre, a las 20 horas, una camioneta roja dejo un perro tirado a su suerte. Sabiendo lo que se venía a la noche, lo dejo solo. No es humano, no puede existir este tipo de personas con este nivel de crueldad», escribió la testigo sobre la indignante acción, ocurrido en vísperas de Nochebuena.

En la misma publicación, agregó: «Por favor difundan, no se logra ver la patente. El perro corrió la camioneta una vez que arrancó y no lo vimos más».