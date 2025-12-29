Aunque el desempleo mostró un leve repunte en el tercer trimestre de 2025, la calidad del empleo continúa deteriorándose, según un estudio privado. Los puestos creados se caracterizaron por inestabilidad, malas condiciones y bajos ingresos, según la consultora Analytica, que advirtió que “la calidad del empleo sigue deteriorándose” a pesar del aumento de ciudadanos empleados al precisar que “los puestos generados son esencialmente inestables, de mala calidad y bajos ingresos”.

En este marco, reveló que “el rasgo dominante fue el avance de la informalidad, que pasó de 42,6% a 43,3% de los ocupados en la comparación interanual” y puntualizó que “la reducción del desempleo se dio, así, en un contexto donde el 85% de la creación neta de puestos de trabajo se concentró en empleos más inestables y de menores ingresos”.

El aumento de la informalidad observado en el tercer trimestre de 2025 no fue homogéneo sino principalmente en los trabajadores por cuenta propia. Entre los asalariados, la informalidad se mantuvo prácticamente estable en la comparación interanual, ubicándose en torno al 36,7%. En contraste, entre los trabajadores por cuenta propia, la informalidad no solo es estructuralmente más elevada, sino que además se aceleró del 61,9% a 64,9% en un año, consolidándose como la categoría con mayor incidencia de empleo informal.

Al respecto, desde la consultora dijeron que “lejos de constituir una señal de dinamismo emprendedor, el avance de la informalidad entre los independientes refleja, en muchos casos, la falta de alternativas de inserción en empleos asalariados estables”. En el análisis por grupos etarios, el trabajo señaló que “la mejora observada en los indicadores laborales no se tradujo en una inserción más sólida para los jóvenes”, al indicar que la baja del desempleo “estuvo explicada principalmente por una baja en la tasa de actividad y no por una expansión del empleo”.

En este sentido, planteó que “la falta de oportunidades laborales atractivas lleva a abandonar la búsqueda de empleo” al remarcar que “los jóvenes siguen siendo el grupo más afectado por la informalidad, con inserciones laborales predominantemente precarias”.