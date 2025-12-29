Un vecino de la localidad bonaerense de Burzaco, que se encontraba desaparecidos desde el pasado miércoles 25 de diciembre, fue hallado sin vida en las aguas del río Gutiérrez, en la zona de Villa Paranacito. El hombre de 74 años había caído al agua el pasado miércoles de Navidad. Tras varios días de incertidumbre, el hallazgo se produjo en horas del mediodía de este sábado. La víctima fue encontrada por un guìa local, quien dio aviso inmediato a la Prefectura Naval Argentina.

El trágico suceso ocurrió el pasado miércoles 25 de diciembre, alrededor de las 12:00 horas. El hombre se encontraba pescando junto a otros dos acompañantes en el kilómetro 24 del río Gutiérrez, un sector de difícil acceso ubicado a 30 kilómetros de la Ruta Nacional 12, cuando, por causas que aún se investigan, se precipitó al cauce del río.

Tras el rescate del cuerpo, la justicia investiga as circunstancias exactas de la caída que terminó con la vida