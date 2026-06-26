El próximo miércoles 1 de julio se llevará a cabo un nuevo operativo de salud visual en la localidad de Malvinas Argentinas. La iniciativa, de carácter totalmente gratuito, tiene como objetivo facilitar el acceso a controles oftalmológicos de calidad y promover el uso de anteojos sociales a precios comunitarios.

La jornada se desarrollará en el horario de 09 a 16 horas en las instalaciones de la Escuela Secundaria N° 33, ubicada en la calle Retiro 2565.

Durante el operativo, profesionales del área evaluarán la visión de cada paciente y harán entrega de la receta correspondiente en los casos que sea necesario.

Con esa indicación médica, los vecinos podrán acceder a beneficios especiales y descuentos exclusivos en una red de ópticas adheridas del partido para la compra de sus lentes. Podrán acceder a anteojos sociales desde $40.000 y a graduación de laboratorio desde $60.000.

Ópticas adheridas donde utilizar la receta

Óptica Adriana: Mitre 962, Adrogué.

Óptica Brown: Bynnon 1715, Adrogué.

Ortopedia y Óptica González: Av. República Argentina 2828, Burzaco.

Óptica Malvinas Argentinas: Bynnon 2298, José Mármol.

Instituto Óptico Calzada: Av. San Martín 3369, Rafael Calzada.

La atención se realizará por orden de llegada, por lo que se recomienda a los interesados asistir con margen de tiempo dentro de la franja horaria establecida.