Momentos de tensión se vivieron en las últimas horas en Almirante Brown, cuando un incendio se desató en un taller de bobinados ubicado en la calle Pellegrini al 100 de Burzaco. La rápida propagación de las llamas amenazó con transformar el siniestro en una tragedia mayor, ya que el establecimiento se encuentra rodeado de casas de familia.

Ante la emergencia, tres dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Almirante Brown se desplazaron rápidamente al lugar. Con el apoyo estratégico de personal de Defensa Civil, los rescatistas desplegaron dos líneas de mangueras y combatieron el fuego cuerpo a cuerpo durante varios minutos de intensa labor. Gracias a la velocidad de la respuesta, lograron sofocar el foco principal y neutralizar el peligro, evitando con éxito que el incendio avanzara sobre las viviendas linderas.

El operativo requirió además un fuerte despliegue preventivo en la zona, del cual participaron ambulancias municipales y efectivos de la policía jurisdiccional para asegurar el perímetro y asistir a los vecinos. Afortunadamente, no se registraron heridos y la situación quedó completamente controlada.