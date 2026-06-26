El Municipio de Almirante Brown informó que sigue con los trabajos de bacheo, pavimentación, mejorado, consolidado y recuperación de calzadas en diferentes barrios y localidades del distrito, en el marco del Plan Integral de Mejora de Calles que busca optimizar la circulación vehicular, mejorar la conectividad y fortalecer la seguridad vial.

Durante las últimas jornadas en Longchamps se realizaron intervenciones sobre la calle Chaco, en las inmediaciones del Paso Bajo Nivel; en Lagos y Los Cipreses; en Berlín; en Berlín y Canalejas; y en la intersección de Tornquist y Chaco. Mientras que en Rafael Calzada las mejoras se concretaron en tramos de Agüero y España, y también en Balboa y Presidente Perón. También se está renovando el ingreso al Cementerio Municipal.

En Ministro Rivadavia se llevaron adelante trabajos en Saavedra y Panizza, mientras que en Don Orione, localidad de San Francisco de Asís, las tareas alcanzaron la intersección de Araujo y Romero. A esto se suman obras de recuperación de adoquinado sobre la calle Intendente González y mejoras en Thorne, entre Bynnon y Rosales, además de intervenciones sobre Erezcano, en Adrogué y José Mármol.

Otra intervención importante se realiza sobre Erezcano, en inmediaciones de la Secretaría de Desarrollo Social. “Seguimos llevando adelante obras de bacheo, pavimentación y mejorado de calles en los barrios de Almirante Brown porque sabemos que una mejor infraestructura vial se traduce en más seguridad, mejor conectividad y una mejor calidad de vida para nuestras vecinas y vecinos”, destacó Mariano Cascallares.

Cabe destacar que recientemente se realizaron importantes trabajos de pavimentación sobre la calle Bradley, en Burzaco, entre Eva Perón y Vidal, y entre Ameghino y Santo Domingo, consolidando el avance de un plan que llega a distintos puntos de Almirante Brown con el objetivo de mejorar la infraestructura urbana y la calidad de vida de las vecinas y los vecinos.