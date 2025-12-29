La suerte pasó por Almirante Brown en este cierre de año. En el tradicional sorteo de la Lotería de la Provincia de Buenos Aires, realizado el pasado viernes 26 de diciembre, un vecino de Burzaco resultó ser uno de los afortunados ganadores de una fracción del tercer premio.

El número de la suerte para nuestro vecino fue el 87.156, que repartió un pozo total de $65 millones entre las distintas fracciones vendidas en la provincia.

Los números de la noche

El sorteo, que se llevó a cabo en el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, dejó un mapa de ganadores muy repartido:

Primer Premio ($800 millones): Al número 77.222 , repartido entre Tigre, Berazategui y 25 de Mayo.

Al número , repartido entre Tigre, Berazategui y 25 de Mayo. Segundo Premio: Al número 12.542 , vendido en San Miguel del Monte y 9 de Abril.

Al número , vendido en San Miguel del Monte y 9 de Abril. Tercer Premio (El de Burzaco): Al número 87.156. Además de nuestra localidad, hubo ganadores en Mar del Plata, Miramar, San Andrés, Coronel Suárez, Chacabuco y Ezpeleta.

Aunque el premio mayor se fue para la zona norte y el sur del conurbano, la noticia de que el 87.156 se vendió en una de las agencias de Burzaco generó rápidamente repercusión entre los vecinos.

Este premio representa un importante alivio económico y un motivo de festejo para la familia afortunada.