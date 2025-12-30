Una nena de 4 años murió ahogada en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes (CUQ). Aún no fueron esclarecidas las causas del incidente, pero según informaron fuentes familiares, la nena, identificada como Olivia Pilar Larrosa, estaba nadando y sin compañía.

El hecho, ocurrido dentro de las instalaciones del club Círculo Universitario, ubicado sobre la avenida Cervantes, derivó en una investigación judicial para esclarecer las causas. Hasta el momento, no se difundieron oficialmente detalles sobre lo ocurrido, solo se sabe que la menor fue encontrada en el agua por personas que se encontraban en el predio. De acuerdo con los datos preliminares, los presentes advirtieron la situación y dieron aviso inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia.

La institución, a través de un comunicado oficial, expresó que pese al accionar del guardavidas, la intervención del personal médico y la llegada inmediata de la ambulancia, no fue posible reanimar a la menor, aun contando con los elementos necesarios para la atención de emergencias.

“Olivia, como otros niños y niñas del barrio, disfrutaba con sus seres queridos del aire libre, un placer que valoramos mucho en estos tiempos en los que la virtualidad a veces nos aleja de esas cosas simples y hermosas. Era una niña muy querida por todos en el club”, destacaron desde la organización.

Al lugar arribaron tres ambulancias del SAME, que intervinieron con rapidez en un intento de reanimarla, pero no tuvieron éxito y el personal de emergencia constató su fallecimiento. El club publicó en sus redes sociales un aviso de duelo y suspensión de actividades hasta el 2 de enero.

Por el momento no fue revelado el resultado de la autopsia. Sin embargo, allegados de la nena que estuvieron presentes en el momento del hecho, descartan la versión de que se cayó a la pileta. La causa está en manos de la fiscal de hechos culposos, Mara Torres, de la UFI N°22.