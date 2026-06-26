La pasteleria, reposteria, fiambreria, venta de artículos de almacén y comidas Petit Bombon cerró puertas. La caída precipitada de las ventas, el aumento en el costo del alquiler y la acumulación deudas de los dueños del local determinaron el cierre definitivo.

«Han hecho todo lo posible para mantener las puertas abiertas y no lo consiguieron. Así está el país y así está Adrogué. Con los altos alquileres de los señores feudales que son los dueños, nada va a permanecer abierto», dijo una clienta del lugar.

Ubicado en pleno centro de Adrogué, sobre la calle Esteban Adrogué al 1000, el local tuvo años de esplendor y de arraigo en la comunidad. Pero la caída en las ventas determinó un cierre inexorable y con él parte de la historia de Adrogué.