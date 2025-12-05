El Municipio de Almirante Brown, a través del Centro Municipal de Sanidad Animal y Zoonosis, anunció la realización de dos Jornadas Especiales de Castración gratuitas para perros y gatos. La actividad, enmarcada en la campaña “Zoonosis en vacaciones”, busca facilitar el acceso a la cirugía de esterilización, un pilar fundamental para la salud de las mascotas y la gestión responsable de la población animal en el partido.

Las jornadas se llevarán a cabo los próximos sábados 6 y 20 de diciembre en las instalaciones ubicadas en Martín Fierro 33, esquina Av. Monteverde, en Burzaco.

La iniciativa está dirigida a perros y gatos a partir de los cinco meses de edad.

Detalles para la asistencia:

Registro: Se realizará a partir de las 7:30 h , por estricto orden de llegada del animal.

Se realizará a partir de las , por estricto orden de llegada del animal. Cupo: Se atenderá un cupo de 50 animales por jornada.

Se atenderá un cupo de por jornada. Requisitos Esenciales: Los animales deben concurrir con 12 horas de ayuno de líquidos y sólidos. Los gatos tienen que ser transportados obligatoriamente dentro de una bolsa de red (tipo cebollera). Se debe traer una mantita por animal para el post-operatorio. Importante: Perras preñadas o en celo también pueden castrarse . Si el vecino trae más de un animal, debe asistir con un acompañante.



Las autoridades municipales invitaron a la comunidad a participar de estas jornadas para “seguir construyendo un Almirante Brown más saludable, responsable y lleno de amor hacia nuestros animales.”