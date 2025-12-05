Bajo la consigna «Roxana no se va», un grupo de vecinos de Ministro Rivadavia reclama para que no sea despedida del Centro de Atención Primaria a la Salud (CAPS) 30 una reconocida pediatra. Los vecinos la apoyan y dicen que si ella se va «la sala se queda sin pediatra».

«La doctora Roxana Ruiz es Una pediatra que se deja la piel, porque atiende entre 20 y 30 niños por día, más del doble de lo que le corresponde. Ella es la que te recibe sin turno, la que acompaña a bebés y familias enteras, la que articula con el equipo interdisciplinario para que cada chico reciba atención humanizada, real, y sostenida», contaron los vecinos.

La profesional, denuncian en redes sociales. recibió de sus superiores cuestionamientos respecto de lo administrativo. Los vecinos explicaron que se trata de temas que no hacen a su labor profesional.

«Si se va Roxana, el CAPS 30 se queda sin pediatra, sin jornadas de PAP, sin CMO y el equipo de IVE queda en riesgo«, dijeron.

«Esto no es solo la baja de una médica. Es un golpe directo a la salud integral del barrio. Es dejar sin atención a los pibes», expresaron. «Este barrio no se rinde y sabe quién trabaja y quién no. No vamos a dejar sola a la profesional que nos acompañó siempre».