La madre de una nena de 13 años de José Mármol denunció en la justicia al padre biológico de la menor por abuso sexual con acceso carnal en una denuncia que tuvo su origen en una charla de la nena con su hermana en la que le contó que el padre abusaba sexualmente de ella. La víctima no quiere ir a la escuela desde entonces.

«El progenitor abusó de mi nena de 13 años y realizamos la denuncia. Fuimos a cuerpo medico y a Niñez. Ahora solo estoy esperando q nos citen de Cámara Gesell», le dice su madre a Brown On Line. Una Cámara Gesell es una sala acondicionada para la toma de declaraciones testimoniales, especialmente diseñada para víctimas de delitos, como niños, adolescentes, personas con discapacidad o víctimas de trata y explotación.

La nena abusada le contó el martes pasado a su hermana más grande que sufría abusos sexuales por parte de su propi padre y la hija más grande del matrimonio le contó a su madre el miércoles. «Ese mismo día hicimos la denuncia», dice la madre de la víctima. «Ella quiere que se haga justicia», dice su madre.

El padre de la joven y acusado de este grave delito se llama Hugo Fernando Alcides, tiene 35 años y desde que fue denunciado no se sabe nada de él. Con la madre de la joven abusada tiene otros cuatro hijos además de la víctima de 13 años. «No tenés que contarle nada a nadie, perdoname, no lo voy a hacer más», le dijo el sujeto a su hija cuando cometió uno de sus abusos.

En la denuncia a la que tuvo acceso este medio se detallan los abusos cometidos por el sujeto, siempre en la casa familiar de la calle Amenedo, donde a pesar de estar separados convivían el acusado con la madre de sus hijos y, por supuesto, con todos sus hijos e hijas.

La madre de la nena aguarda que la justicia de Lomas de Zamora libre la orden de detención contra el acusado, de quien no se sabe nada. Suponen que pueden estar en la casa de su madre. Se pidió reconocimiento médico legal, restricción perimetral y el uso del sistema de pánico «Alerta Brown».