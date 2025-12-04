El Municipio de Almirante Brown informó que este sábado 6 y domingo 7 de diciembre llega una nueva edición de la “Expo Feria” en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia con un amplio abanico de actividades gratuitas al aire libre para todos los vecinos del distrito y la región.

Quienes participen de la propuesta organizada por la Comuna browniana a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, que se realizará de 10 a 20 horas en el predio ubicado en Av. Juan B. Justo N°1000, podrán disfrutar de la Feria de Productores Rurales, el Circuito de Viveros, Talleres Abiertos, Shows en vivo, recorridas por la Granja y un variado Patio de comidas.

Grandes y chicos encontrarán en el lugar una excelente alternativa para la recreación con numerosas atracciones, alejados del bullicio y rodeados de la naturaleza. Un espacio de compras, esparcimiento e interacción cultural y ambiental.

Quienes participen del evento y visiten la Granja se encontrarán con la feria de productores rurales que ofrecerá productos de campos, chacinados, embutidos, quesos, verduras agroecológicas, frutas de estación y artesanías en cerámica, caña, hierro y madera, entre otros.

También dirán “presente” cooperativas florícolas y viveristas que venderán plantas ornamentales, nativas y autóctonas, flores, insumos de jardinería y artesanías.

Se sumarán a la propuesta la Feria Mi Pyme y la Feria de Mujeres Emprendedoras que ofrecerán numerosos elementos artesanales.

Además, se llevarán adelante charlas, talleres abiertos y exposiciones con temáticas que hacen a la sustentabilidad, la conservación de los hábitats y el desarrollo de nuestras comunidades desde un eje ambiental, político y económico.

Los vecinos podrán deleitarse con una gran oferta gastronómica con dos patios de comidas, un salado y otro dulce, y una notable variedad alimenticia que contará, entre otros, con comidas sin tacc y libres de conservantes. Serán protagonistas los productos de elaboración artesanal, como los hechos por las PUPAs.

Cabe señalar que habrá además importantes descuentos para los usuarios de Cuenta DNI, a través del programa Mercados Bonaerenses.

En materia cultural, durante las dos jornadas se presentarán espectáculos artísticos con buena música y danza. Actuarán el sábado Los Nadal y Tiempo de Encuentro. El domingo, en tanto, lo harán el Ballet Folclórico Pusi Chakani, Facundo Giménez y Maty Gamarra.

Por otro lado, se suman al evento instituciones y diversas áreas municipales con stands informativos y de asesoría a la comunidad.