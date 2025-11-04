Un hombre de 35 años murió apuñalado tras una discusión en plena calle en la localidad de Claypole. Minutos después, los asesinos le robaron a la víctima tras quedar tendido y agonizando.

E hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda, donde se puede ver a los hombres cerca de un árbol sobre la ruta provincial 4, junto a la moto de la víctima. Según lo muestra la secuencia, todos estaban hablando cuando, de repente, la conversación deriva en una discusión y golpes de puño.

La pelea continuó sobre la otra calle en lo que hasta ese momento no parecía una ocasión de robo, ya que a la víctima se le cayó el bolso y otro de los hombres lo corrió del lugar solo para centrarse en la pelea.

Finalmente, cuando trastabilló en el momento en que se quería sacar de encima a los agresores, cayó al suelo, cerca del cordón de la vereda y los chicos, vestidos de una remera negra y otro color rojo, no solo se acercaron para seguir golpeándolo en la cabeza y con patadas, sino que uno de ellos sacó un arma blanca con el que terminó apuñalándolo con saña.

Pero lo más escalofriante fue la secuencia posterior, ya que los agresores fueron a increpar a la mujer que estaba en el lugar con ellos, a quien la obligaron a irse del lugar y tiraron el cuchillo para ocultar las pruebas.

Una vez que la chica se fue caminando, los agresores volvieron sobre la víctima y siguieron golpeándolo al punto de incluso robarle algunas pertenencias que tenía encima. Tras ello, agarraron la mochila, es casco de la moto y escaparon.

Tras la agresión, la Policía llega al lugar tras un llamado al 911 y constatan que la víctima estaba tendida en el suelo, ya sin vida.

En medio de la investigación no se cree que sea un homicidio en ocasión de robo ya que los hombres habían tenido una charla previa. Por el momento, no hay detenidos y los asesinos son intensamente buscados