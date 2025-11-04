La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) está realizando hasta el 14 de noviembre próximo la preinscripción para el ciclo lectivo 2026 en el que ofrecerá una oferta académica que combina innovación, compromiso con la ciencia y la tecnología, y un fuerte vínculo con el entramado social y productivo local.

El proceso de preinscripción para las 14 carreras que ofrece la UNaB será 100 por ciento virtual y los pasos y documentación necesarios para completar el trámite están disponibles en https://inscripcion.unab. edu.ar/inscripcion/unab /, en los canales de comunicación de la universidad o pueden escribir a inscripciones@unab.edu.ar .

La propuesta incluye licenciaturas en áreas estratégicas: Administración, Ciencia de Datos, Ciencia Política, Enseñanza de la Matemática, y Logística y Transporte. A esta oferta se sumó este año la licenciatura en Enfermería, cuyo proceso de inscripción se desarrolló en octubre.

El abanico de carreras de la UNaB también incluye las tecnicaturas universitarias en Acompañamiento Terapéutico, Automatización y Control, Ciencia de Datos, Comunicación Digital, Diseño y Desarrollo de Producto, Gestión de las Organizaciones, Logística y Transporte, y Programación.

Esta oferta se realiza en un marco de crecimiento de la universidad y responde a las demandas actuales de la sociedad, la región y el mercado laboral.

Con más de 5000 estudiantes activos en sus aulas, más de 400 egresados y un campus en plena expansión, la UNaB se proyecta como una universidad joven, dinámica e inclusiva, comprometida con el desarrollo regional y la formación de profesionales capaces de enfrentar los desafíos del futuro.

El ingreso a las carreras contempla la realización de un Curso de Preparación Universitaria (CPU) durante febrero y que se dicta en los turnos mañana, tarde y noche.

El CPU dura cuatro semanas, y es una instancia obligatoria para introducirse en la vida universitaria y en los primeros saberes disciplinares.