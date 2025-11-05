Dos menores fueron detenidos por el crimen de un hombre asesinado a puñaladas durante una supuesta pelea ocurrida en Claypole y que quedó filmada por una cámara de seguridad. Fuentes judiciales informaron que se trata de dos adolescentes de 16 y 17 años, apresados en las últimas horas en el marco de un operativo desplegado en busca de atrapar a los asesinos de Leandro López.

Efectivos de la Policía Bonaerense llevaron a cabo dos allanamientos en viviendas ubicadas sobre las calles Uspallata al 500 y en Maipú al 400, de Claypole, donde detuvieron a los presuntos agresores. Los investigadores lograron identificar a los autores del hecho, quienes ahora se encuentran a disposición de la Justicia. Sin embargo, todavía no pudieron determinar el móvil del ataque.

Las tareas desplegadas estaban a cargo del personal de la Comisaría de Claypole y de la Sub DDI para dar con el paradero de los agresores. La víctima, de 35 años, murió el domingo a la madrugada por dos sujetos en el cruce del puente de la avenida Lacaze y la calle Fray Mamerto Esquiú.

En las imágenes registradas en un video, se ve que López primero se defiende con golpes de puños de sus agresores, hasta que cae al suelo, y uno de ellos lo ejecuta con un arma blanca. Inmediatamente, los atacantes huyeron del lugar. Los peritos de la Policía Científica que trabajaron en el escenario de lo ocurrido, constataron que el fallecido presentaba una certera herida de arma blanca en la región torácica, como también lesiones en el rostro.

El caso es investigado por la UFI 3 descentralizada de esa jurisdicción, bajo la carátula de «homicidio». No obstante, debido a la edad de los acusados, el expediente pasará a manos de una fiscalía de menores.