En Almirante Brown inició la inscripción para participar de la edición 2026 del Pre Cosquín, donde se seleccionará a las y los artistas que representarán a nuestro distrito en este tradicional festival de música y danza nacional. Esta convocatoria permitirá conformar la delegación que llevará el talento browniano a la 54ª edición del certamen para nuevos valores en la ciudad de Cosquín, Córdoba.

La actividad realizada a través del Instituto Municipal de las Culturas, está dirigida a jóvenes y personas adultas mayores de 16 años apasionadas por la música y la danza, que deseen formar parte de esta competencia que promueve y reconoce el talento artístico de todo el país, fortaleciendo nuestras raíces y tradiciones populares.

Las y los interesados podrán inscribirse de forma gratuita desde el 28 de octubre hasta el 21 de noviembre, enviando sus datos al correo electrónico precosquinsedebrown@gmail.com

La etapa clasificatoria local se realizará los días 28, 29 y 30 de noviembre en el Centro de Arte y Cultura Enrique Santos Discépolo, ubicado en Eugenio de Burzaco 740, Burzaco.

Esta nueva edición del Pre Cosquín contará con una amplia variedad de rubros que abarcan tanto la música como la danza. En el área musical se incluyen las categorías de solista vocal, dúo vocal, conjunto vocal, solista instrumental, conjunto instrumental y canción inédita, mientras que en el ámbito de la danza se podrá competir en solista de malambo femenino y masculino, conjunto de malambo, pareja de baile tradicional, pareja de baile estilizada y conjunto de baile folclórico, representando así la diversidad y riqueza del arte popular argentino.

Las y los artistas que resulten ganadores en la instancia local tendrán el honor de representar a Almirante Brown en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, disputando un lugar en la gran final, que se desarrollará en enero sobre el emblemático escenario “Atahualpa Yupanqui” de la plaza Próspero Molina, junto a grandes figuras de la cultura nacional.