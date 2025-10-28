Nuevo miedo desbloqueado. En Lomas de Zamora, un joven recién casado tuvo que ir a la guardia médica después de que, al salir del Registro Civil, un grano de arroz le entrara en el oído durante el festejo.

El momento fue registrado por los invitados y compartido en TikTok por la usuaria @cieloagostina1_, la flamante esposa del accidentado. “Cosas que quedarán para el recuerdo”, escribió con humor sobre las imágenes.

El video comienza con la pareja saliendo del registro, acompañados por familiares y amigos, quienes, como es costumbre, lanzaron arroz a modo de buenos deseos para los recién casados y termina con el ovio sonriendo con los papeles del casamiento en la mano, pero en la sala de guardia de un hospital de Lomas de Zamora. “Te casás, te entra un arroz en el oído y terminás en la guardia”, agregó la joven, entre risas, aunque admitió que su marido “estaba asustado” mientras todos se reían.

El video publicado por Agostina alcanzó más de 628 mil visualizaciones en apenas 24 horas, superando los 14 mil “me gusta”. Este rápido eco se acompañó de una oleada de más de 250 comentarios de usuarios de TikTok y otras plataformas, quienes aportaron sus propias miradas y experiencias respecto al curioso accidente.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse. “Me desbloqueaste un nuevo miedo”, escribió una usuaria y otra bromeó: “Por estas cosas no me caso”. Y algunos, la mayoría, celebraron el amor «te das cuenta que ella está en los malos momentos y es la correcta», felicitando a los novios por este importante paso.