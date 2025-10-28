Almirante Brown ya tiene su marca colectiva: se llama Hecho en Brown y está destinada a ser un sello que resuma la identidad de las y los emprendedores del distrito. La marca se formalizó en la Casa Municipal de la Cultura, en el marco del convenio firmado con la Subsecretaría de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown, donde se entregaron certificados de asistencia a los participantes del programa.

La iniciativa destinada a fortalecer la identidad productiva local y reconocer el trabajo de los emprendedores y productores de nuestro distrito. Tiene como objetivo garantizar el origen, la calidad y la autenticidad artesanal de los productos elaborados en el distrito, consolidando un ecosistema productivo regional basado en el trabajo justo, la producción sostenible y el arraigo territorial. Busca fortalecer la confianza del consumidor, asegurando la trazabilidad de los bienes con sello browniano.

La certificación está destinada a productores, artesanos y emprendedores que desarrollen bienes genuinos con participación manual o artesanal significativa, priorizando aquellos que integren identidad local, valor cultural y prácticas sostenibles.