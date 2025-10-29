Desde este sábado se aplicará un nuevo aumento del transporte público en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con aumentos de 4,1%, de acuerdo con el esquema de actualización mensual que toma como referencia el índice de inflación.

Desde el 1 de noviembre el boleto mínimo para viajes de hasta 3 kilómetros pasará de $550,30 a $572,86 en el conurbano. En la Ciudad de Buenos Aires, el valor será de $568,91, según los datos oficiales de la Secretaría de Transporte. Las 31 líneas que operan exclusivamente dentro del territorio porteño también aplicarán el incremento del 4,1%, con tarifas que llegarán hasta $731,51 en los tramos más largos.

Los nuevos valores quedarán establecidos de la siguiente forma: hasta 3 km, $572,86; entre 3 y 6 km, $638,16; entre 6 y 12 km, $687,32; y entre 12 y 27 km, $736,53. Con esta actualización, el transporte automotor acumula en 2025 un aumento del 54,44% en la provincia y del 53,36% en la Ciudad de Buenos Aires.

Además, el subte porteño también ajustará sus tarifas: el pasaje pasará de $1112 a $1157,59, mientras que el premetro costará $405,15.

La crisis de ingresos que atraviesa buena parte de la población tiene su epicentro en el encarecimiento de los servicios básicos. El aumento de las tarifas supera ampliamente no sólo la inflación general, sino también la recuperación salarial.

Según cálculos del Instituto Argentina Grande (IAG), el pasaje de subte se encareció en términos reales un 300 por ciento desde el cambio de gestión, el del tren un 284 por ciento y el del colectivo 150 por ciento. En otras palabras, las tarifas de subtes y trenes se cuadruplicaron en menos de dos años, mientras que las de colectivos prácticamente se duplicaron.



