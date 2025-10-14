Un militante de La Libertad Avanza le pegó una piña a una mujer este lunes en Quilmes, en el marco de una recorrida de campaña que realizaba el candidato a diputado Diego Santilli por ese municipio.

Cuando el dirigente se encontraba en un bar, distintos vecinos se acercaron para expresar su rechazo a la presencia de Santilli en el distrito y un abogado, identificado como Juan Gil, salió del local e increpó a una jubilada.

En el video quedo registrado como el hombre cruza la calle al grito “Zurdo, andate a la concha de tu madre. Pelotudo. Te voy a cagar a trompadas”y luego le dice a una jubilada, identificada como Mabel, que se fuera a vivir a Cuba y le pegó una cachetada. Luego de que unos vecinos lograran apartar al libertario, se oye decir a la mujer golpeada “El viejo ese me pegó. Está filmado. La violencia no sirve”., em medio de empujones y de insultos.