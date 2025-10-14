El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, recorrieron las instalaciones del Hospital Arturo Oñativia de Rafael Calzada, donde Provincia entregó tres nuevas ambulancias equipadas para fortalecer el sistema de emergencias, junto con un equipo de Rayos X, un mamógrafo y la refacción de todo el sector de Diagnóstico por Imágenes.

Durante la visita las autoridades supervisaron el funcionamiento de los nuevos equipos y unidades, en el marco de una importante política pública que tiene como objetivo seguir mejorando la infraestructura sanitaria y ampliar los servicios de salud pública al alcance de las vecinas y vecinos de Almirante Brown.

En ese marco, Cascallares destacó «la recorrida junto a Nicolás (Kreplac) sumando un gran aporte por parte del Ministerio de Salud con ambulancias nuevas, equipamiento y tecnología para este gran hospital como es el Oñativia». «Todas estas son mejoras importantes que se suman también a las obras de refacción y puesta en valor del hospital Lucio Meléndez», sostuvo Cascallares, quien remarcó que estamos «convencidos junto al gobernador Axel Kicillof de que tenemos que tener un sistema de Salud Pública con mucha fortaleza, sobre todo en momentos en los que nuestros vecinos más lo necesitan».

También se avanza también con importantes obras de infraestructura en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, entre ellas la refacción integral de los techos de todo el edificio, con tareas de impermeabilización, reparación de filtraciones y reacondicionamiento de estructuras.

Además, como parte de la renovación integral de los quirófanos, se concretó la instalación de nuevos pisos con materiales de última generación, se sumó un nuevo grupo electrógeno, se están realizando mejoras en los sistemas de ventilación y se lleva adelante la puesta en valor de la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP).

Estuvieron presentes durante la visita al Oñativia el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Salud, Walter Gómez; el director general de Emergencias Médicas, Alejandro Peyroulou; y las autoridades del Hospital Oñativia, César Maximiliano Chico, José Luis Vieyra, Claudio Ramón Molinas y Alejandro De Marco, entre otras funcionarias y funcionarios.