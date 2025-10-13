Una adolescente de 14 años identificada como Melody fue asesinada de un disparo en la cabeza en la madrugada del domingo durante una fiesta clandestina que se llevó a cabo en la localidad de Quilmes. La Justicia aún investiga cómo se produjeron los hechos, pero según lo reconstruido hasta el momento, todo se originó por una pelea entre dos jóvenes. Un joven de 17 años está detenido.

El episodio se dio en una casa particular de Villa La Iapi en Bernal Oeste, donde se suelen realizar este tipo de eventos, por los cuales se cobra una entrada de $500, según cuentan vecinos de la zona. Además, se venden bebidas alcohólicas sin restricción.

Según distintos testimonios, por motivos que aún no se conocen, dos varones comenzaron a pelear. La situación se descontroló y otros se sumaron a la trifulca. En medio de la pelea y de las corridas, alguien disparó y la bala alcanzó a Melody, que murió casi al instante.

Algunos asistentes llamaron rápidamente al 911 y hubo intervención del Comando de Patrullas local junto a una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), que trasladó a la adolescente al Hospital Iriarte, de acuerdo a lo informado por La Noticia de Quilmes.

En tanto, inició una investigación por parte de la Comisaría Séptima de Quilmes y de la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de la misma localidad. Producto de ello, varios jóvenes quedaron demorados con el fin de conocer cómo se dieron los hechos.

En ese contexto, se tomaron declaraciones y se secuestraron celulares, con el fin de hallar material audiovisual que pueda esclarecer las circunstancias y que pueda identificar posibles sospechosos. Además, se comenzaron a analizar las cámaras de seguridad.

Con el avance de la investigación, se logró la captura de A.S., de 17 años, y ahora se busca a otro de los acusados, de 18, quien se encuentra prófugo. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 local, que continúa con la pesquisa para encontrarlos a más testigos y al otro acusado.