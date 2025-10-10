La Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB) llevó adelante la primera edición de las Jornadas Eureka!, una propuesta innovadora impulsada por la Secretaría de Extensión que invita a la comunidad a descubrir, experimentar y crear a través de la ciencia, la tecnología y la creatividad. La iniciativa se llevó a cabo en el Campus UNaB, Blas Parera 132, Burzaco, y contó con actividades abiertas a todas las edades, como un torneo de ajedrez, un club de robótica y un encuentro para niñas y adolescentes.

Alrededor de cien participantes llegaron desde diversos puntos de la provincia de Buenos Aires y barrios porteños para formar parte de un certamen abierto a todas las edades y niveles, que celebraron un encuentro en torno a un juego que combina estrategia, juego y aprendizaje. Celebrado bajo el sistema suizo, el torneo contó con cinco categorías: libre, adultos mayores, sub 18, sub 14 y sub 10.

En la categoría sub 10 de ajedrez se coronó Gianluca González Procopio; en la sub 14, Juan Pablo Barrionuevo; en la sub 18 logró el primer lugar Juan Ignacio Barriano, mientras que en la de adultos mayores compartieron el premio José Luis Esquef y Carlos Federico. En tanto que Belén Savic fue galardonada como la participante de la UNaB que logró la mejor calificación, Daniel Varela obtuvo el primer lugar en la categoría libre lo que le valió el premio mayor del certamen.

En ese sentido, Varela, junto al profesor de ajedrez de la UNaB, Marcelo Re, viajarán a Gallipolli, en la provincia italiana de Lecce, donde participarán del mundial senior del juego ciencia.

Talleres para niñas y adolescentes

Eureka! sirvió también para que la UNaB sea sede en Argentina de la 4° Jornada Latinoamericana de Talleres STEM, que se realizó en simultáneo en más de 80 sedes de América Latina. La propuesta estuvo dirigida a niñas y adolescentes de 10 a 12 años, quienes participaron en talleres sobre inteligencia artificial, redes neuronales, física y programación, acompañadas por docentes y familias.

El evento rindió homenaje a Ada Lovelace (1815–1852), pionera de la informática y considerada la primera programadora de la historia. Su legado inspira a nuevas generaciones de mujeres a incursionar en las disciplinas científicas y tecnológicas, contribuyendo a reducir la brecha de género en áreas clave para el futuro.

Club de Robótica UNaB

Quienes participaron de la jornada Eureka! pudieron conocer de primera mano el Club de Robótica un espacio para programar, armar un robot y hacer realidad proyectos en un espacio pensado para fomentar vocaciones científicas y tecnológicas y experimentar con Arduino, automatización, IoT y domótica en un entorno de aprendizaje colaborativo.

El Club funciona con el acompañamiento de tutores avanzados de la UNaB y en articulación con escuelas técnicas para prácticas profesionalizantes, con el apoyo del Municipio de Almirante Brown, la Unión Industrial local, el CLIC y empresas de la región.