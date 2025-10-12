La Justicia de Garantías de Lomas de Zamora elevó a juicio oral y público la causa por el de Noelia Aldana Torres, de 34 años, ocurrido el 8 de marzo de este año, en Burzaco. Por el hecho está detenido su vecino, de 21.

La Justicia de Garantías hizo lugar al pedido de elevación a juicio del expediente realizado por el fiscal José Luis Juárez, de la UFI 12 de Lomas de Zamora.

Tras el sorteo de rigor, la causa se radicó en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 8 de Lomas de Zamora.

Por el hecho, se encuentra detenido César Ezequiel Florentín que llegará a juicio oral por el delito de “homicidio agravado”, que prevé una pena de prisión perpetua.

El 8 de marzo. Noelia no asistió a un baby shower al que estaba invitada y había dejado de responder los mensajes. Debido a que no lograban contactarla, llamaron al 911 y la Policía se acercó al departamento de la calle Adolfo Alsina al 1000, a metros del Boulevard Tomás Espora. Los efectivos llegaron y tras forzar la entrada, ingresaron y encontraron el cuerpo con varias puñaladas en la cara, en las manos.

Al poco tiempo fue más sencillo para los investigadores dar con el sospechoso, ya que la única forma para acceder a la vivienda, además de la puerta principal, era por el balcón. Cuando detuvieron a Florentín, estaba nervioso y presentaba cortes en el cuello recientes. Creen que fueron ocasionados por la víctima mientras se defendía.

Los investigadores consideran que existe la posibilidad de que primero haya querido abusar sexualmente de ella y, al no poder porque Noelia le opuso resistencia, la mató. A Florentín lo describieron los detectives como alguien “bastante particular” y claramente con rasgos obsesivos. No dijo mucho más que las respuestas básicas y casi siempre se manifestó en silencio. Los vecinos revelaron que no mantenían mucho contacto con él.

El delito que le imputan es femicidio con ensañamiento y alevosía. Sus amigas piden pena perpetua al acusado.