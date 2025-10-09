«Son cosas que siempre uno sueña de chiquito», dijo Facundo Cambeses apenas se enteró de que Lionel Scaloni lo había incluido en la lista de la Selección Argentina que ya entrena en Estados Unidos. El joven nacido en Longchamps, ex arquero de Banfield y actual titular de Racing, reveló cómo tomó la noticia: «Son muchísimas emociones juntas. Tengo felicidad y emoción. Cuando me enteré llamé a mi mamá y a mi novia, que están siempre. Son esos momentos lindos que uno no espera que pasen tan rápido, pero estoy feliz. Me preparé mucho para esto, así que estoy contento», dijo el arquero nacido el 9 de abril de 1997 en Longchamps.

De esta manera, el arquero vuelve a vestir la camiseta del conjunto nacional después de su experiencia con las juveniles. Anteriormente, participó del L’Alcudia en 2016, disputó el Sudamericano 2017, fue campeón en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 (titular en todos los partidos) e integró la Sub 23 en el Preolímpico Sudamericano de 2020. Ahora, tendrá su primera experiencia en la Selección Mayor.

Cambeses llegó a la Academia en enero de 2024, después de buenos rendimientos en el Taladro y el Globo, pero para ser suplente de Gabriel Arias. Sin embargo, a mediados de agosto, antes de la serie frente a Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, el técnico Gustavo Costas apostó por él y el nacido en Longchamps la rompió.

El DT apostó por Cambeses, quien aprovechó al máximo la oportunidad. El ex arquero de Banfield estiró una racha de 458 minutos sin recibir goles en cinco partidos (hasta el tanto de Maxi Salas en la derrota contra River en los cuartos de final de la Copa Argentina). Entre esos encuentros, defendió el cero en el arco en la llave frente a Vélez en los cuartos de final de la Copa Libertadores para lograr la clasificación a semis. Y ahora tiene ante sí el gran desafío de su vida: jugar en la Selección Nacional.