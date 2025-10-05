El Municipio de Almirante Brown llevará adelante durante todo el mes de octubre el programa “Circuito de Ahorro en Brown”, una iniciativa que acerca diferentes propuestas de comercialización para que las vecinas y vecinos del distrito puedan adquirir productos de calidad a precios accesibles.

En las estaciones ferroviarias funcionará el “Mercado de Cercanía Brown Ahorra” en estaciones ferroviarias, de 9 a 14 horas, donde las familias podrán encontrar frutas, verduras, pescadería y productos de almacén. Se instalará en la estación Claypole (Av. 17 de Octubre y Nasca) los lunes 6, 13, 20 y 27 de octubre, y los miércoles 8, 15, 22 y 29; y también en la estación Burzaco (Ricardo Rojas y Pellegrini) los viernes 3, 10, 17, 24 y 31 de octubre.

Asimismo, continuará el “Mercado Multiplicar” en el Instituto Municipal de Economía Social (IMES), ubicado en Cruz del Sur 1271 esquina Uruguay, Burzaco.Allí, todos los viernes del mes —de 9.30 a 14 horas— se podrán comprar frutas, verduras y productos de almacén, además de verduras agroecológicas, frutas de estación, vivero y productores de Glew, con el beneficio de un 40% de ahorro con Cuenta DNI.

Otra de las propuestas será la Feria de Productores Locales, donde se venderán verduras, frutas, huevos de campo, quesos, embutidos, dulces, conservas y panificados, el cual estará disponible todos los viernes en la Plaza Cerretti de Adrogué de 10 a 14 horas, y los sábados en la Granja Educativa Municipal (Av. Juan B. Justo 1000) de 10 a 16 horas.

Finalmente, el programa incluye los “Mercados Bonaerenses”, con alimentos de panadería, pescadería, frutas y verduras, miel, frutos secos y productos de almacén. Estarán presentes todos los jueves de 9 a 14 horas en las dársenas de Pellegrini y Rojas, en la estación Burzaco lado Este, y los martes y viernes en la estación de Longchamps Este, en el mismo horario.