En Almirante Brown, tres efectivos policiales fueron detenidos acusados de interceptar a un hombre en el barrio San José, privarlo de su libertad y exigirle dinero a su familia para liberarlo. El caso involucra a agentes de las comisarías de San José y José Mármol, mientras que otros dos sospechosos permanecen prófugos.

El hecho ocurrió cuando cinco policías se desplazaban en un patrullero para cumplir una orden de allanamiento vinculada a una causa por narcotráfico que tramita en la UFI N°14 de Lomas de Zamora. En el trayecto, interceptaron una camioneta relacionada con la investigación, aunque el vehículo no tenía impedimentos judiciales ni su conductor causas abiertas.

Según la UFI N°8 de Lomas de Zamora, los policías apuntaron con armas al conductor y lo obligaron a acompañarlos hasta su vivienda, donde le robaron 100 mil pesos, relojes, una moto y la camioneta. Posteriormente, exigieron a su familia el pago de 10 mil dólares para liberarlo y concretaron la entrega del dinero en el Bingo de San Francisco Solano, antes de dejar libre a la víctima en el barrio La Perla, en Temperley.

Tras la denuncia, los fiscales Jorge Grieco y Alejandro Alleno encabezaron la investigación que terminó con la detención de tres policías acusados de “privación ilegítima de la libertad agravada, robo agravado, extorsión e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Los otros dos sospechosos continúan prófugos y son intensamente buscados.